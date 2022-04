“Ele desapareceu a 13 de março e o seu corpo foi encontrado no dia 1 de abril perto de aldeia de Gouta Mejyguirska”, que fica a algumas dezenas de quilómetros de Kiev, indicou hoje no Telegram o chefe da administração do gabinete presidencial, Andriï Yermak.

De acordo com o Ministério Público ucraniano, o fotógrafo Maksym Levine, conhecido como Maks, deverá ter sido alvo de disparos dos soldados russos.

“Maksym, que estava desarmado, foi morto por duas pequenas armas de fogo dos soldados das forças armadas russas”, apontou, em comunicado, adiantando que foi aberta uma investigação.

Levine, de 40 anos, colaborou com meios de comunicação ucranianos e internacionais.

Vários jornalistas ucranianos e ocidentais foram mortos e dezenas ficaram feridos desde o início do conflito na Ucrânia.