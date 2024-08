A notícia é avançada pelo jornal The Guardian, que conta a história deste programador de software de Bristol que partilhou fotografias tiradas no mesmo local, em frente do glaciar Rhone, em agosto de 2009 e agosto de 2024.

O gelo branco que preenchia o fundo encolheu para mostrar uma rocha cinzenta e uma piscina outrora pequena no fundo, fora de vista no original, transformou-se num vasto lago verde.

“Não vou mentir, isto fez-me chorar”, disse Porter numa partilha viral na rede social X (antigo Twitter) na noite de domingo.

Segundo o jornal britânico, Porter e a esposa tiraram a foto original de um miradoro de um hotel "estilo Wes Anderson" que já fechou, e penduraram-na na cozinha. Ansiosos para voltar às montanhas e deixar as suas filhas adolescentes Maisie e Emily verem o glaciar fizeram uma viagem de caravana pela Europa e recriaram a foto.

A poluição de carbono liberada pela queima de combustíveis fósseis e destruição da natureza aqueceu o planeta em 1,3°C desde os tempos pré-industriais. Na Europa, que aqueceu duas vezes mais rápido que a média global e verões mais quentes forçaram as pessoas em regiões montanhosas a ver os glaciares de movimento lento derreterem diante dos seus olhos. A Suíça perdeu um terço do volume dos glaciares desde 2000, de acordo com estatísticas oficiais, e 10% desapareceram somente nos últimos dois anos.

Os utilizadores do X reagiram com horror e desgosto à partilha de Porter foi visualizada 9 mil de vezes. Além disso, também motivou inúmeros comentários, de contas negacionistas do clima assinadas no serviço premium do X, muitas das quais eram abusivas e deturpavam a ciência climática.