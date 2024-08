Os dois políticos foram fotografados a dar um beijo que muitos descreveram como "apaixonado", escreve o La Vanguardia.

Nas imagens, a ministra Oudéa-Castéra é vista com o braço à volta do pescoço do presidente, enquanto a cabeça de Macron repousa sobre a sua, no momento em que a ministra o beija abaixo da orelha, segurando-lhe firmemente o braço. Ao lado, o primeiro-ministro francês Gabriel Attal parece desviar o olhar.

A revista francesa Midi Libre foi a primeira a comentar as imagens e descreve o momento, captado na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, como uma "explosão de alegria" entre Oudéa-Castéra e o presidente francês. "O beijo causou uma grande agitação", escreveram.

Em Madame Figaro, outra publicação francesa, o gesto da foto é descrito como "estranho", acrescentando que Oudéa-Castéra "sabe certamente como fazer com que as pessoas falem dela", palavras que surgem após várias semanas em que a política esteve no centro das atenções, com a organização dos Jogos Olímpicos em França.

Nas redes sociais, muitos lembraram que os dois são casados. O presidente francês mantém uma relação com Brigitte Macron, sua esposa desde 2007, e a ministra é casada com o diretor executivo das Finanças, Frédéric Oudéa, com quem se casou em 2006.