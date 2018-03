A informação está a ser avançada pela Reuters, que cita fontes judiciais. Uma outra fonte adiantou à agência de notícias que se trata de um menor, nascido em 2000, e amigo do atacante, identificado como Redouane Lakdim, de 25 anos. Já havia sido detida ontem uma mulher por suspeitas de envolvimento neste ataque.

Os ataques desta sexta-feira, 23 de março, ocorreram em Carcassonne e Trèbes, no sul de França e provocaram cinco mortos, incluindo o atacante, que foi abatido pelas autoridades.

Entre as vítimas mortais está um agente que voluntariamente substituiu uma refém durante o sequestro, tendo sido atingido a tiro no momento em que as autoridades entraram no local para matar o atacante.

Ontem, devido a informações contraditórias prestadas ao Governo português, suspeitou-se que um cidadão nacional estava entre os mortos, o que não se veio a confirmar. “Trata-se de uma vítima portuguesa que está gravemente ferida no hospital”, disse José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, adiantando que, “felizmente, não pereceu neste ataque terrorista”.

O autor do ataque, Redouane Lakdim, sequestrou trabalhadores e clientes num supermercado de Trèbes, afirmando agir em nome do grupo extremista autoproclamado Estado Islâmico (EI). Antes, roubou um automóvel em Carcassonne e, no caminho para Trèbes, disparou seis tiros contra um grupo de quatro polícias, ferindo um deles, sem gravidade, segundo fontes próximas da investigação.

Lakdim era conhecido das autoridades por crimes menores e por tráfico de droga, mas também esteve a ser vigiado pelos serviços de informação em 2016/2017 por suspeitas de relações com movimento radical salafista, avançou o procurador Francois Molins.

Este ataque é o primeiro desta dimensão desde a eleição do presidente Emmanuel Macron, em maio do ano passado.