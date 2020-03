"De acordo com o primeiro balanço provisório, o acidente, a cerca de 30 quilómetros de Estrasburgo, fez um ferido de emergência absoluta e 20 de urgência relativa", anunciou o município local.

Um porta-voz da companhia ferroviária francesa SNCF informou que o maquinista, "gravemente ferido", foi transportado de helicóptero.

O acidente aconteceu entre Ingenheim e Saessolsheim, estando348 passageiros a bordo.

O TVG circulava a 270 km/h no momento do descarrilamento, de acordo com agência AFP.