O governo do Presidente Emmanuel Macron e as principais organizações sindicais prosseguem negociações, retomadas na terça-feira, mas o protesto prolonga-se pela sexta semana consecutiva.

Hoje haverá “216 manifestações em França, nunca houve tantas”, afirmou o dirigente da poderosa central sindical CGT, Philippe Martinez, à rádio Europe 1.

Segundo a Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro (SNCF), o tráfego está “muito perturbado”, com apenas 60% dos TGV (comboios de alta velocidade), 40% dos TER (comboios regionais) e 30% dos Transilien (suburbanos de Paris) em circulação.

A Torre Eiffel está encerrada e o metropolitano de Paris circula com importantes perturbações, à exceção de duas linhas automáticas que funcionam normalmente.

Os sindicatos apelaram aos trabalhadores para bloquearem os acessos por estrada aos grandes portos, nomeadamente o de Marselha.

As negociações estão nesta altura focadas no financiamento do novo sistema de pensões e Macron pediu ao governo que encontre uma solução de compromisso com os sindicatos.