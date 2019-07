“Toda a situação de claro predomínio da esquerda na política portuguesa durou até ao dia da assinatura do acordo constitutivo da AD”, disse à Lusa Diogo Freitas do Amaral, sobre a assinatura do compromisso entre PPD, CDS e PPM a 5 de julho de 1979, com o qual estes partidos venceram as eleições de dezembro desse ano, mostrando que “a direita portuguesa também tinha o seu lugar” e contribuindo “para reconciliar uma grande parte da direita com o 25 de Abril”.

Um detalhe daquele dia deixou Freitas do Amaral muito “bem impressionado” com o líder do PPD e futuro primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro: o acordo seria assinado na sede do CDS, apesar dos protestos de alguns sociais-democratas, em estrita obediência à rotatividade do local dos encontros de alto nível entre os três partidos que constituíram a Aliança Democrática (AD).

“Fiquei com a ideia, desde esse dia, e depois isso manteve-se, que o dr. Sá Carneiro não se ia prender com pequenas questiúnculas de natureza partidária. Para ele, era um projeto nacional e realmente estava-se um pouco nas tintas, passo a expressão, se a assinatura calha aqui ali ou acolá. O que era preciso era avançar com a vida, com a ideia e com os vários projetos”, recordou Freitas do Amaral à Lusa.

Seis meses depois do acordo assinado por Sá Carneiro, Freitas do Amaral e Gonçalo Ribeiro Telles, a AD vencia as eleições que permitiram a formação do VI Governo Constitucional. Liderado por Sá Carneiro, esse executivo teve Freitas do Amaral como vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros.

“O centro e a direita portuguesa, pela primeira vez, tiveram a esperança de que as coisas pudessem mudar e que nós pudéssemos ter uma governação mais parecida com aquela que existia nas grandes democracias europeias, com a França, a Inglaterra, a Alemanha e outras”, considera Freitas.