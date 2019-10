A ocorrência foi registada na Zona Industrial da Maia às 14:46 horas numa empresa de manutenção.

De acordo com o CDOS do Porto, a fuga de gás “está em averiguação e resolução”, não sendo conhecida “para já a origem da fuga nem o gás em questão”.

A situação causou seis feridos, dois leves, que foram transportados para o Hospital São João, e quatro que foram assistidos no local.

No local estão equipas de Proteção Civil a realizar medições do nível de gases no local, indicou a mesma fonte que apontou que “a situação está a ser dada como controlada”.

A empresa onde esta fuga de gás teve origem localiza-se na Rua Jácome Felgueiras, que está cortada “por precaução”.

No local estão elementos dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, dos Bombeiros Sapadores do Porto, do Serviço de Proteção Civil local, da GNR e do INEM.