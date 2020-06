Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o município presidido por Paulo Fernandes adianta que a homenagem terá lugar nos 273.º aniversário da criação do concelho do Fundão, que se assinala no dia 09 de junho.

Ao contrário dos outros anos e devido à pandemia, a cerimónia decorrerá ao ar livre, na Praça do Município, e em formato reduzido.

A distinção com a Medalha de Ouro da Cidade do Fundão será atribuída "aos profissionais de saúde da região da Cova da Beira, que de forma competente, dedicada e abnegada têm estado na linha da frente de um dos maiores desafios da história contemporânea, inspirando todos os cidadãos da região para um esforço coletivo e necessário no combate à pandemia covid-19", é referido.

A informação ressalva igualmente que aqueles profissionais "são merecedores deste reconhecimento público municipal que formaliza e materializa o sentimento de toda uma comunidade".

A atribuição desta medalha foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal, realizada na sexta-feira, através de videoconferência.

Este ano, serão cinco os funcionários distinguidos com a Medalha de Bons Serviços por completarem 25 anos ao serviço da autarquia, designadamente Vítor Manuel Brás Marques Serra, João Manuel Neves Mendes Rosa, João Ascensão de Jesus, Luís Gabriel Reis Leandro e Pedro Alexandre Dias Rodrigues.