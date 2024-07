Este artigo é sobre Coimbra . Veja mais na secção Local

Os funerais dos três pescadores encontrados na quarta-feira na embarcação de pesca que naufragou no concelho da Marinha Grande realizam-se na sexta-feira à tarde, no concelho da Figueira da Foz (Coimbra), segundo as agências funerárias.

Agentes da Polícia Marítima participam nos trabalhos de resgate da embarcação de pesca que virou ao largo das praias de São Pedro do Moel e de Vieira, causando a morte a três pessoas e sete estão desaparecidas, na praia do Samouco, Marinha Grande, 03 de julho de 2024. Oito pessoas foram resgatadas e transportadas para o Porto da Figueira da Foz. CARLOS BARROSO/LUSA © 2024 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.