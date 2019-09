"Tombou uma árvore gigante de África", disse o Presidente Emmerson Mnangagwa, que substituiu Mugabe em 2017 no discurso de abertura das cerimónias.

O histórico líder do Zimbabué, que governou o país com mão de ferro desde a independência e até ao golpe de Estado de 2017, morreu aos 95 anos em 6 de setembro em Singapura, onde estava hospitalizado desde abril.

O seu caixão, coberto por uma bandeira do Zimbábue, entrou no Estádio Nacional de Harare, seguido pelos parentes mais próximos, liderados pela viúva, Grace Mugabe, com véu de preto e de braço dados com o filho mais novo, Chatunga.

Antes já tinham chegado os chefes de Estado e presidentes de Angola, Etiópia, Guiné Equatorial, Quénia, Maláui, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zâmbia e República Saaraui

Apesar de ter sido destituído do poder pelo Exército em 2017, Mugabe foi declarado Herói Nacional pelo seu ex-partido ZANU-PF, no mesmo dia da sua morte, e todos os oficiais seniores e da oposição estiveram presentes neste último adeus.

"Hoje o Zimbábue lamenta a morte de um grande filho da Terra, um visionário e defensor do nosso empoderamento", disse Mnangagwa, que trabalhou lado a lado com Mugabe desde os anos 1960 e que considera ter sido a pessoa que o "ensinou".

Apesar das lacunas nas bancadas terem sido visíveis - um sinal das dificuldades económicas e da escassez de combustível que muitos enfrentam neste país - os milhares de participantes cantaram, aplaudiram e assobiaram durante o ato.

Embora muitos o desprezem pelo seu governo longo e autocrático, que deixou o país numa crise económica brutal e profundamente dividida em linhas políticas, Mugabe ainda é considerado uma referência por muitos em toda a África.

O Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, descreveu Mugabe como "um líder visionário e defensor incansável da dignidade africana", e o Presidente do Gana, Jerry Rawlings, classificou-o como "um dos guerreiros mais formidáveis do continente".

Nem todos os discursos dos presidentes foram recebidos da mesma maneira; a multidão vaiou o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, por causa de uma crise de violência xenófoba no seu país contra imigrantes do Zimbábue e outros estados africanos.