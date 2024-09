Os números avançados pelo jornal The Guardian, mostram que as vítimas destes ataques são normalmente peões em passeios públicos que acabam por morrer ou ser gravemente feridos por vacas. Em alguns casos os agricultores também são vítimas e o gado bovino é a causa mais comum de morte na indústria agrícola do Reino Unido.

Segundo os números publicados pelo Office for National Statistics os que cães foram responsáveis ​​por 16 mortes em Inglaterra e no País de Gales entre 2019 e 2023, mas estatísticas para alguns desses anos, combinadas com evidências do Agriculture Industry Advisory Committee mostram que de março de 2019 a março de 2023, o gado foi responsável por 22 mortes na Inglaterra, Escócia e País de Gales — de trabalhadores agrícolas e cidadãos comuns.

As mortes são apenas uma parte do problema. Segundo a entidade Health and Safety Executive, 257 incidentes com gado (incluindo mortes, ferimentos e outras preocupações) foram registados de 2015 a 2021.

David Clarke, da Cows (Cows on Walkers Safety, um pequeno grupo ativistas que faz campanha para aumentar a conscientização sobre os perigos representados pelo gado), acha que isto representa uma subnotificação muito significativa. No seu resumo mais recente de incidentes com gado relatados pelo site Killer Cows que pertence a este grupo desde julho de 2017, os seus dados contabilizaram 889 incidentes na Inglaterra e no País de Gales.

Clarke envolveu-se em campanhas depois de ser pisado por um grupo de 24 vacas em 2014, enquanto caminhava com o seu cão, Merlin, em Yorkshire.

Sobre este problema, o jornal britânico The Guardian sublinha que a principal questão é as vacas serem "gigantescas": o peso médio de uma vaca leiteira no Reino Unido é de 620 kg. Quando uma pessoa está acompanhada por um cão o ataque pode aumentar o risco, presumivelmente porque as vacas os percebem como uma ameaça, avançam os especialistas.

As vacas mais velhas estarem acompanhadas de bezerros pode ser outro fator crítico: vacas que quer defender os seus filhos podem ser mais reativas.

Sobre o que fazer a publicação sublinha que as pessoas que contactem com vacas no Reino Unido deem ficar atentas à sinalização sobre estes animais, dar espaço aos animais e não andar no meio dos rebanhos em especial de bezerros, optar por caminhos sem vacas, andar e não correr quando se avista estes animais, bem como evitar o pânico. Mais ainda, quando acompanhados de outros animais. como cães, estes devem estar de preferência com uma trela e longe do gado.

Mias ainda não se deve enfrentar vacas e os problemas com o gado devem ser comunicados às autoridades locais e ao Executivo de Saúde e Segurança, com o máximo de detalhes possível sobre o local e o que aconteceu.