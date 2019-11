Cerca de 20.000 pessoas concentraram-se na segunda-feira à noite no centro de Tbilissi, capital do país, para exigir a demissão do Governo e eleições legislativas antecipadas.

Enfrentando uma temperatura de inverno, centenas de manifestantes permaneceram no local durante a noite, bloqueando as entradas do parlamento, onde uma sessão plenária seria realizada hoje.

De manhã, a polícia de intervenção usou canhões de água para dispersar a multidão, indicou o canal de televisão georgiano pró-oposição Mtavari TV.

Segundo um comunicado do Ministério do Interior, um total de 28 manifestantes foram detidos e outros ficaram feridos durante esta operação policial.