A seleção portuguesa de futebol enfrenta hoje a Geórgia e vai procurar fechar a fase de grupos do Euro2024 com o terceiro triunfo, quando já tem assegurada a presença nos oitavos de final como primeiro da ‘poule’ F.

créditos: EUFA

O selecionador Roberto Martínez afinal operou mesmo uma ‘revolução’ no ‘onze’ inicial que Portugal vai apresentar hoje frente à Geórgia, na terceira e última jornada do Grupo F do Euro2024 de futebol, alterando oito jogadores.

O capitão Cristiano Ronaldo e o guarda-redes Diogo Costa, como já tinha sido anunciado, mantêm-se na equipa que vai subir ao relvado na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, com João Palhinha a ser o outro ‘sobrevivente’ da partida com a Turquia (3-0), em Dortmund, na segunda ronda.

Devido a Portugal já ter garantido a qualificação para os oitavos de final e o primeiro lugar do Grupo F, Martínez tinha anunciado que iria efetuar alterações na equipa inicial frente aos georgianos, mas rejeitou qualquer “revolução”, algo que afinal acaba por acontecer.

Além de trocar oito jogadores, o selecionador nacional também optou por regressar à tática dos três centrais, apesar da boa imagem dada com a defesa a quatro no duelo com os turcos.

António Silva, Danilo e Gonçalo Inácio vão ser os centrais, numa defesa totalmente remodelada, com Diogo Dalot na ala direita e Pedro Neto na esquerda.

Palhinha e João Neves aparecem no meio campo, com o ataque a ficar entregue a João Félix e Francisco Conceição, no apoio a Ronaldo.

Danilo e Félix vão somar os primeiros minutos no Euro2024, enquanto Matheus Nunes e Gonçalo Ramos, ainda a zero, terão de esperar pelo desenrolar da partida com os georgianos para descobrir se vão hoje fazer a sua estreia na competição, a decorrer na Alemanha.

Do lado da Geórgia, que precisa da vitória para garantir a passagem aos oitavos de final, destaque para a titularidade de Khvicha Kvaratskhelia, a grande ‘estrela’ da equipa.O Geórgia-Portugal está agendado para 21:00 locais (20:00 em Lisboa), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.A seleção lusa já está apurada para os oitavos de final e tem assegurado o primeiro lugar do Grupo F, que inclui ainda Turquia e República Checa.

Depois das vitórias frente à República Checa (2-1) e Turquia (3-0), a seleção das ‘quinas’ tem a sua situação resolvida e sabe que vai defrontar na segunda-feira a Hungria, terceira do Grupo A, ou a Eslovénia, terceira do C, enquanto a estreante Geórgia precisa de ganhar para se qualificar.

Na equipa lusa, são esperadas algumas alterações, mas o selecionador Roberto Martínez já garantiu que Diogo Costa e Cristiano Ronaldo vão manter a titularidade.

Martínez revelou ainda que Nuno Mendes, Diogo Jota e Gonçalo Ramos, que tiveram problemas físicos nos últimos dias, estão aptos, mas não em condições de alinhar os 90 minutos, enquanto Rafael Leão é baixa por castigo.

O Geórgia-Portugal, primeiro jogo oficial entre as duas seleções, está agendado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.

No outro encontro do agrupamento, a Turquia, segunda, com três pontos e 3-4 em golos, enfrenta República Checa, terceira, com um ponto, sendo que os turcos podem qualificar-se perdendo por dois golos, se Portugal pontuar, e os checos têm de ganhar.

Antes, a partir das 18:00 locais (17:00), fecha o Grupo E, com a Eslováquia (2-2 em golos) a defrontar a Roménia (3-2) e a Ucrânia (2-4) a medir forças com a Bélgica (2-1), com as quatro equipas a entrarem para a derradeira ronda empatadas com três pontos.

Os romenos, os belgas e os eslovacos qualificam-se se empatarem, enquanto aos ucranianos a igualdade serve se alguma equipa vencer o outro jogo.

A jogar por ‘fora’, está a Hungria, que - com três pontos e 2-5 em golos, o registo com que fechou o Grupo A, no terceiro lugar - precisa que o terceiro do E ou o terceiro do F façam pior para seguir em frente, que seria para defrontar Portugal. Se os húngaros forem afastados, a equipa lusa defrontará os eslovenos na próxima fase.

Em atualização.