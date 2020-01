A proposta de Orçamento de Estado contempla já esta alteração, aprovada na generalidade, pelo que a AGECOP apela agora à sua aprovação na especialidade.

A AGECOP e os seus associados “apelam a todos os partidos políticos com representação parlamentar para que possam, através do seu voto favorável a esta proposta, também na especialidade, contribuir para viabilizar, em definitivo, a reposição da justiça e da legalidade”, lê-se no comunicado.

Para a associação e todas as entidades signatárias, trata-se de “uma norma iníqua, desprovida de qualquer racionalidade económica (na verdade não tem quaisquer efeitos no mercado), violadora das normas da União Europeia que regulam o instituto da cópia privada e gritantemente violadora dos mais básicos princípios de um estado de direito”.

“Para além do mais, sublinhe-se que os valores cobrados pela AGECOP não são receita própria desta, nem das entidades de gestão coletiva suas associadas, mas antes rendimentos próprios de criadores e titulares de direitos. São estes os destinatários finais dos valores arrecadados, como o impõe a lei, o direito Europeu e a jurisprudência unânime do Tribunal de Justiça da União Europeia”, acrescentam.

A AGECOP e os seus associados recordam ainda que a lei nacional prevê já obrigações das entidades de gestão alocarem uma parcela muito significativa dos valores por elas cobrados – que atingem os 20% no caso da cópia privada – a fins e atividades de interesse social e cultural.

“É compromisso assumido pelas entidades signatárias darem continuidade a estas atividades, num mecanismo de complementaridade com os financiamentos públicos à atividade cultural, como o têm feito até à data no estrito cumprimento da lei e com a supervisão da tutela”, sublinham.

Os associados da AGECOP, que assinam o documento, são a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), a Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos (AUDIOGEST), a Gestão dos Direitos dos Artistas (GDA), a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), a GEDIPE e a Visapress.