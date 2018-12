Publicado hoje no Diário da República (DR), o despacho do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação surge “na sequência de um procedimento concursal”, produz efeitos desde quarta-feira e designa Gilberto Paulo Peixoto Igrejas, nascido em Vila Real em 1971, “para exercer, com um mandato de cinco anos, o cargo de presidente do conselho diretivo do IVDP”.

Segundo a nota curricular publicada no DR, Gilberto Igrejas é investigador-responsável de vários programas de cooperação científica e técnica, entre Portugal e Espanha e Portugal e França, para além de membro integrado do Grupo de Investigação (Bio)Chem & OMICS, do Laboratório Associado para a Química Verde, LAQV-REQUIMTE, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa”.

Gilberto Igrejas é, ainda, coordenador da Unidade de Genómica Funcional e Proteómica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e editor associado de jornais científicos de circulação internacional, para além de revisor de mais de duas dezenas de revistas científicas.

“Integra o ‘Executive Committee’ do ‘Expert Working Group (EWG): Improving wheat quality for processing and health of the Wheat Initiative’”, acrescenta o DR.