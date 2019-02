Quase duas toneladas de amêijoa-japonesa, no valor de 17.100 euros, com origem em Lisboa e com destino a Espanha, foram apreendidas hoje, em Valença, no distrito de Viana do Castelo, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR precisou que a Unidade de Controlo Costeiro, através do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos, apreendeu hoje 1.900 quilos de amêijoa-japonesa, no âmbito de uma operação destinada ao controlo do cumprimento das normas que regem o transporte e a comercialização de moluscos bivalves. No decurso da operação, os militares da GNR "detetaram no interior de uma viatura, oriunda da zona de Lisboa e que se deslocava em direção à fronteira com Espanha, a existência de amêijoa imatura, com tamanho inferior ao legalmente estabelecido de quatro centímetros". Na altura "foi identificado um homem de 57 anos e elaborados dois autos de notícia por contraordenação, por não possuir o documento que garante a rastreabilidade dos bivalves, por questões de saúde pública, e por não se fazer acompanhar da respetiva guia de transporte (previsto no regime de bens em circulação)". A amêijoa-japonesa tem obrigatoriamente de ser colocada num centro de depuração licenciado para o efeito, sendo este um estabelecimento que dispõe de tanques alimentados por água do mar limpa, nos quais os moluscos bivalves vivos são colocados durante o tempo necessário para reduzir a contaminação, de forma a torná-los próprios para consumo humano. Após este processo são encaminhados para um centro de expedição, para poderem ser colocados à venda no mercado, onde é garantida a qualidade do acondicionamento, da calibragem e da embalagem dos bivalves, evitando a sua contaminação. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.