Fonte da GNR disse à agência Lusa que não havia estradas cortadas pelas 08:00, referindo que estão no terreno a operar os limpa-neves e apontando maiores preocupações nas zonas do Pópulo e Justes, na A4 (Vila Real – Bragança), e da A24 em Vila Pouca de Aguiar (Vila Real – Chaves), bem como no Itinerário Principal 4 (IP4), no Alto Espinho (serra do Marão).

A Proteção Civil de Vila Pouca de Aguiar informou também que, esta manhã, não há estradas cortadas no concelho, mas condicionadas à circulação rodoviária, referindo que um camião ficou bloqueado pela neve na Estrada Nacional (EN) 206, em Silveira, antes do nó da A24.

Na sexta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisou a população para tomar medidas preventivas devido ao agravamento das condições atmosféricas nas próximas 48 horas, com agitação marítima, vento e queda de neve.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), neste fim de semana é esperada queda de neve nas regiões norte e centro acima dos 800/1000 metros, assim como agitação marítima forte, com ondas até sete metros na costa ocidental, podendo atingir picos máximos de 11 metros.