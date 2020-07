Entre as 20:00 de sábado e as 8:00 de hoje, a GNR deteve 36 pessoas por condução sob o efeito do álcool, oito por condução sem habilitação legal, três por posse de arma proibida e uma por tráfico de droga, segundo dados divulgados hoje pelo gabinete de imprensa da GNR.

No que toca ao trânsito, a GNR registou 47 acidentes, segundo o comunicado que destaca dois feridos graves e 12 ligeiros.

Foram ainda detetadas 488 infrações de trânsito, com destaque para 86 casos por condução com taxa de álcool superior ao permitido por lei, o excesso de velocidade (56 pessoas), automóveis sem inspeção (27) ou utilização incorreta de cinto de segurança ou cadeirinha para as crianças (19).

A GNR detetou ainda 18 por infrações relativas com tacógrafos, outras 13 por uso indevido do telemóvel enquanto conduziam e nove por falta de seguro.

Nas últimas 12 horas, os elementos da GNR apreenderam uma pistola e uma caçadeira assim como 3,23 gramas de haxixe e 3,46 gramas de cocaína.