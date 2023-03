O Comando Territorial da Guarda, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Pinhel, deteve um homem de 78 anos, por posse ilegal de armas, no concelho da Mêda, a 28 de março.

"No âmbito de uma investigação pelos crimes de ameaça agravada e posse ilegal de armas, que decorria há cerca de cinco meses, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar a identidade e localização do suspeito pelo que foi dado cumprimento a dois mandados de busca, nomeadamente, uma domiciliária e uma em veículo", referiu a GNR em comunicado.

As autoridades apreenderam duas armas de caça, uma pistola, uma arma de ar comprimido e ainda 598 munições.

Segundo a GNR, "o detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa".

"A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem, sem se encontrar autorizado, detiver, transportar, guardar, comprar ou adquirir qualquer arma elencada no n.º 1 do Artigo 86.º do mesmo diploma, encontra-se a incorrer no crime de posse de arma proibida. Importa ainda esclarecer que, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal de arma", é ainda referido na nota.