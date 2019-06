Durante a operação, denominada “Transportes de passageiros”, a Guarda Nacional Republicana fiscalizou mais de 2.500 veículos e detetou 526 contraordenações rodoviárias, sendo a maioria relacionadas com código da estrada (347).

A GNR registou igualmente 73 infrações relacionadas com agências de viagem e turismo, 56 com transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE), 43 com táxis e sete com animação turística.

A GNR sublinha que realizou entre 27 e 31 de maio uma operação “de fiscalização rodoviária intensiva” em todo o país com o objetivo de zelar pelo cumprimento da lei e das regras da concorrência relativas à utilização de veículos afetos ao exercício da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros.

A operação foi dirigida aos transportes em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE), Tuk-Tuk, transferes e táxis.