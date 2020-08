Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que na madrugada de hoje foram identificados "entre 20 a 30 jovens, a grande maioria com idades a partir dos 15/16 anos", em "dois grupos que se encontravam em Moledo e no Miradouro de Santo Antão, no concelho de Caminha", por participação em ajuntamentos com mais de 20 pessoas que não usavam máscara.

De acordo com aquela fonte, "a grande maioria dos jovens identificados são do distrito de Viana do Castelo, mas há ainda também pessoas de Braga, Porto e outras zonas do país que se encontram na região a passar férias".

Segundo avançou hoje o Correio da Manhã, desde pelo menos o dia 20 de agosto que, em todas as madrugadas, grupos de jovens têm vindo a juntar-se para beber e dançar em parques de estacionamento de diversas praias e zonas de lazer do distrito do Viana do Castelo.

Questionado pela Lusa, aquela fonte da GNR informou que os encontros, marcados para locais relativamente isolados, são convocados por WhatsApp.

"O percurso não é sempre o mesmo e, quando os desmobilizamos de um local, combinam o ponto de encontro seguinte. Por norma, os jovens juntam-se após o encerramento de bares e cafés, sendo que os ajuntamentos terminam cerca das 06:00, em Caminha, onde temos detetado alguma concentração junto a uma pastelaria", precisou.