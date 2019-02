A GNR indicou hoje que vai realizar, na quarta-feira, uma ação de sensibilização sobre violência no desporto para reduzir as ações violentas e alertar para a necessidade da adoção de comportamentos baseados no respeito entre todos.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que a ação de sensibilização sobre violência no desporto, no âmbito da operação “A Violência não é uma opção”, vai realizar-se no Estoril e conta com a colaboração do Instituto Português do Desporto e Juventude e do Grupo Desportivo Estoril Praia.

Segundo a corporação, foram registados diversos incidentes nas últimas épocas desportivas, nomeadamente agressões, injúrias, danos, arremesso de objetos, utilização ilegal de artigos pirotécnicos e o rebentamento de petardos.

“Estas ações têm o objetivo de consciencializar os adeptos, praticantes, agentes desportivos, atletas, pais, crianças e jovens, para a necessidade de serem adotados comportamentos baseados no respeito entre todos, construindo um ambiente positivo em torno do desporto, cujo objetivo último é a redução de ações violentas”, refere a GNR.

Aquela força de segurança refere que a ação de sensibilização vai contar com a participação de 600 crianças, o ex-árbitro internacional Duarte Gomes, um jogador e um treinador de futebol profissional, bem como um elemento de um grupo organizado de adeptos.

A GNR frisa ainda que, entre as atividades desta iniciativa, constam testemunhos alusivos ao tema, demonstração de binómios cinotécnicos da GNR e a sua atuação na segurança das atividades desportivas.