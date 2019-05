Segundo a Guarda Nacional Republicana, os oito militares, incluindo quatro binómios cinotécnicos (equipa de agente com cão) e duas equipas de patrulhamento automóvel, terão a missão de prevenir, detetar e fazer cessar ilícitos relacionados com a criminalidade transfronteiriça, na fronteira entre a Grécia e a Bulgária, especialmente relacionada com a migração ilegal e o tráfico de seres humanos.

Estes militares terão a missão de apoiar no controlo de fronteiras terrestres e de patrulha de eixos rodoviários, potenciando assim a capacidade de resposta no auxílio aos migrantes, garantindo a sua segurança e encaminhamento para as autoridades gregas e búlgaras.

A missão será desenvolvida na Grécia, na região de Konitsa e Delvinaki, e na Bulgária, na região de Kalotina.

A GNR tem atualmente 14 militares na ilha de Samos, na Grécia.

A GNR assegura que durante este ano irá continuar a destacar forças para diferentes missões e tarefas da agência Frontex, num total de 90 militares de diversas valências e que estarão presentes na Bulgária, Croácia, Espanha, Grécia, Itália, Lituânia, Macedónia, Polónia, Roménia e Ucrânia.

Estes 90 militares destacados ao longo do ano, irão desenvolver missões de vigilância marítima, vigilância terrestre e apoio ao controlo das fronteiras, desenvolvidos por binómios cinotécnicos de segurança e intervenção e binómios de busca e socorro, bem como patrulhamento com recurso a veículos todo-o-terreno.

Na Grécia, os veículos estão dotados de câmaras de visão térmica e de sistemas de vigilância e deteção através de radar e de câmaras diurnas e noturnas, de alta resolução e alcance.

Os militares da GNR destacados ao longo de 2019 farão ainda investigação criminal, com a recolha de impressões digitais e registo dos migrantes, para efeitos de asilo, e verificação de viaturas suspeitas.

Em 2018, a GNR auxiliou 3.896 migrantes, tendo percorrido um total de 12.809 milhas náuticas, durante o patrulhamento marítimo, onde se acrescentam os mais de 127 mil quilómetros efetuados na vigilância terrestre, o que totalizou mais de 13 mil horas de patrulhamento.