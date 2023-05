"O Comando Territorial de Vila Real, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Vila Real, no dia 27 de maio, procedeu ao resgate de uma raposa (Vulpes vulpes), no concelho de Vila Real", informou a GNR em comunicado.

O resgate aconteceu após uma denúncia, em que se deu conta "que uma raposa se encontrava a deambular na via pública". Segundo as autoridades, estava "aparentemente debilitada e com sinais de desorientação".

O animal foi transportado "para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Vila Real (CRAS/HV UTAD), para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação ao seu habitat natural".