GoldLink, “um dos nomes mais estimulantes e promissores do hip hop feito nos dias de hoje”, atua no dia 17 de julho no palco principal do festival, refere a promotora num comunicado hoje divulgado.

O ‘rapper’ editou no ano passado o segundo álbum, “Diaspora”, que tem como convidados, entre outros, Pusha T, Tyler, the Creator, Khalid e Wizkid.

Para o 26.º festival SBSR, que decorre na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, já tinham sido confirmadas as presenças de A$AP Rocky, Foals, Kali Uchis, Local Natives e The Neighbourhood.