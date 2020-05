O gestor reuniu-se hoje com o Presidente da República, no âmbito de uma ronda de audiências que Marcelo Rebelo de Sousa está a ter esta tarde com os líderes dos principais grupos de comunicação social, no âmbito do impacto da pandemia de covid-19 no setor.

"Não se colocam temas de ajudas financeiras adicionais para o grupo RTP", afirmou Gonçalo Reis, no final da audiência, quando questionado pelos jornalistas sobre o tema.

"O que está em marcha, e muito bem, são os pacotes de estímulo ao setor da comunicação social, nomeadamente à imprensa, com critérios e com transparência, e a RTP não participa, não deve beneficiar desses estímulos", acrescentou o gestor, aludindo à compra antecipada pelo Estado de publicidade institucional, no montante de 15 milhões de euros.

A Lusa e a RTP estão excluídas deste pacote de ajuda.

Questionado se os 15 milhões de euros são suficientes, o presidente da RTP afirmou: "Acho que é perfeitamente razoável, equilibrado, expectável que o setor com a relevância que tem a comunicação social, com a relevância que tem a imprensa para uma sociedade livre, aberta, civilizada que seja alvo de programas muito transparentes, com critério e que no fundo valorizem o papel de imprensa livre, sustentável e plural".

Sobre o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, Gonçalo Resis referiu que foram abordados temas como a relevância e o papel do jornalismo.

"Falámos também sobre o papel da RTP, hoje uma empresa sustentável, uma empresa não problemática, uma empresa virada para a lógica do serviço público", que "nesta fase tem reforçado a programação em termos de educação, culturais, com muitas apostas no digital e com apoio à produção independente e às indústrias criativas, que também é um papel relevante", disse.