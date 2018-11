Sobre ele e sobre os esses acontecimentos já se escreveram milhares de livros, ensaios, avaliações e opiniões. O livro mais recente, uma biografia pormenorizadíssima de 862 páginas em letra miúda, acaba de ser publicado em Portugal pela Editora Desassossego. O autor, William Taubman, é um académico norte-americano especializado na Rússia, que já anteriormente havia escrito uma biografia igualmente exaustiva de Nikita Khrushchov.

Taubman, um senhor ponderado que fala suavemente e tem uma abordagem racional para factos com uma alta carga emocional, esteve em Lisboa para o lançamento da edição portuguesa e tivemos oportunidade de falar com ele. Mais do que uma entrevista, foi uma conversa sobre o tempo de um homem que mudou o mundo, mas que o mundo parece ter esquecido; à sombra do que ele fez surgiram novos protagonistas que reclamam a nossa atenção para a atualidade, cada vez mais imprevisível.

Ao ler o seu livro, houve duas coisas que me impressionaram; primeiro, como era sombria a vida na União Soviética nessa época e como ninguém confiava em ninguém; e também – e essa é a questão que você coloca logo na introdução – como é que Gorbachev fez uma coisa tão extraordinária. Você diz que nunca tinha acontecido na Rússia, um líder abdicar do poder de livre vontade, mas isso é verdade não somente na Rússia; na História há muito poucos exemplos. Um líder, especialmente num sistema muito autocrático, nunca sai por decisão sua. Lendo o livro, continua por responder essa questão, porque é que ele fez isso. O que você acha? Que ele tinha uma visão mais abrangente do mundo?

Bom, há muitas maneiras de ver a situação, mas havia muitos russos além dele que estavam interessados numa reforma. É frequente chamar-lhes os “filhos do Vigésimo Congresso do Partido”. (O Congresso de em que Kruschev expôs os crimes de Estaline, em 1956.) Eram personagens da década de 1960 que achavam que Estaline tinha sido uma perversão do sistema, diferente do que Lenine tinha idealizado. Havia esta noção de que os ideais tinham sido traídos e haveria uma maneira de os recuperar. Ele fazia parte dessa escola e, portanto, não estava sozinho. O que é original nele é que era o único no topo do poder que acreditava nisso e estava disposto a agir. Os outros “filhos do Vigésimo Congresso” eram professores e intelectuais que não tinham poder. Portanto os dois verdadeiros enigmas são, porque é que ele fez o que fez, e como é que o deixaram fazer.

Ele ocultou sempre as suas convicções, à medida que subia os degraus do poder?

Não, ele não ocultou sempre. Às vezes não dizia nada, outras vezes fazia o que precisava de fazer – em 1968 disseram-lhe que tinha de condenar Sadykov e ele fê-lo – Sadykov era um amigo dele que escreveu um livro mais liberal e disseram-lhe que tinha de o condenar. Portanto, ele fez compromissos.

Quer dizer que na altura ele ainda não tinha a ideia de que era preciso mudar o sistema? À medida que cumpria e ia subindo na hierarquia ia vendo os defeitos? Porque você diz amiúde que ele não estava satisfeito com a incompetência e a corrupção que grassavam no aparelho do Partido e sobretudo na Comsomol, onde fez carreira. (A Comsomol era a organização juvenil do Partido). Um sistema assim hierarquizado e rígido tem sempre muita corrupção. Então ele lentamente tomou consciência da “maldade” da burocracia?

Não se esqueça de que o seu melhor amigo na universidade era o checo Zdenek Mlynár. Em 1968, Mlynár foi o principal ideólogo de Dubchek. O que Mlynár queria era o comunismo com um rosto humano. Acho que era também isso que Gorbachev queria.

Então ele não queria uma mudança, mas antes uma evolução do sistema?

Sim, uma evolução. E em 1985, quando chegou ao poder, ainda era esse o seu objetivo. Ele não sabia com que rapidez podia agir, e ao princípio age muito devagar, porque receia as pessoas que demitiram o Kruschev, e acha que o podem demitir a ele. Portanto foi muito secretivo, muito cuidadoso. A única mudança inicial foi a Glasnost (“Transparência”), mas mesmo essa foi feita de um modo limitado. A mudança mais radical acontece em 1987 e 1988, quando ele começa a perceber que mesmo as reformas mais moderadas estão a ser bloqueadas pelo aparelho do Partido. É então que decide fazer a grande rotura e promover eleições livres para criar um parlamento operacional, para que a Glasnost se transformasse numa verdadeira liberdade de opinião. Essa é que foi a grande rotura. Acho que a oposição às suas reformas mais ponderadas levou-o a fazer a rotura.

Essa era uma mudança política; do ponto de vista económico, acha que ele queria um mercado livre?

É uma questão mais complicada. Os economistas com quem falei disseram-me que ele não sabia nada de economia. Se o comparar com Deng Xiaoping, o líder chinês reformou a economia, mas não mudou o regime político. Gorbachev fez o oposto. Aliás, diz-se que foi por ver o que aconteceu na União Soviética que Xiaoping resolveu inverter o processo.

Não se pode mudar o sistema político se não se muda a economia, porque a política é precisamente a orientação económica...

Ele acreditava na democracia, acho que não se interessava pela economia. Compreendia que um mercado mais aberto provavelmente era melhor para a economia, mas mexia-lhe com os nervos e tinha medo do que pudesse provocar. E acabou por não abrir o mercado, essa reforma ficou para o Ieltsin.

Sempre tive esta impressão, diga-me se estou enganado: sempre achei que o aparelho do partido percebeu que estaria melhor numa sociedade capitalista do que numa sociedade comunista. Não foram contra a mudança do sistema económico porque realizaram que haveria privatizações das imensas empresas estatais e que poderiam apropriar-se dessas privatizações. Era melhor dominar num mercado aberto, cheio de oportunidades comerciais, do que numa economia estatal estagnada. As máfias do poder passaram a ser as máfias da economia – mantendo o poder de outra maneira.

Sim, não está enganado. Foi o que fizeram muitos deles, no Partido e no Comsomol. Gorbachev até os encorajou, de certa maneira, quando incentivou o Comsomol a meter-se em negócios. Claro que as pessoas que tentaram demiti-lo, em 1991, no Golpe de Agosto – Kriuchkov, o tipo do KGB, e Yazov, Boldin e outros – não queiram uma mudança política.

Claro, há sempre a linha dura que não vê vantagens numa mudança. Mas os espertos perceberam o que tinham a ganhar. Podiam sair do país, flanar pelo mundo, viver sumptuosamente no estrangeiro, comprar clubes de futebol... Agora, o Gorbachev teve a iniciativa, mas também teve a sorte de viver numa altura em que o partido estava fossilizado e a economia inerte. Os americanos não tinham meios de influenciar essa mudança, foi uma conjuntura unicamente interna.

Entrevistei um dos membros linha dura do Politburo dessa época, e no final ele perguntou-me: “Porque é que vocês, os americanos, destruíram o sistema soviético?” E eu respondi-lhe que não tinha a certeza se tínhamos sido nós. De facto, quando Bush foi a Kiev, em 1991, até disse aos ucranianos para não se tornarem independentes.