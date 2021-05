O Conselho de Ministros esteve hoje reunido e decidiu que a generalidade do país continua na última fase do Plano de Desconfinamento, com as regras que se aplicam desde o dia 1 de maio.

Contudo, nem todo o país avança à mesma velocidade, uma vez que o Governo afirmou que existem concelhos que não registam uma taxa de incidência suficientemente baixa. São eles: São Teotónio e Longueira/Almograve, Carregal do Sal, Resende, Cabeceiras de Basto e Paredes.

As contas:

Quem recuou?

Cabeceira de Bastos

Quem não avança?

Carregal do Sal

Odemira (duas freguesias)

Paredes

Resende

Quem avança?

Aljezur

Portimão

Miranda do Douro

Valongo

No entanto, existem concelhos que estão em alerta e que podem ver a sua situação alterada na próxima semana. São eles:

Alpiarça

Alvaiázere

Arganil

Beja

Castelo de Paiva

Coruche

Fafe

Figueiró dos Vinhos

Fornos de Algodres

Golegã

Lagos

Lamego

Melgaço

Oliveira do Hospital

Paços de Ferreira

Penafiel

Peniche

Ponte da Barca

Ponte de Lima

Santa Comba Dão

Tábua

Vale de Cambra

Vidigueira

Assim, no concelho de Odemira, concretamente nas freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve, aplicam-se as regras do nível 4 que vigoraram na primeira fase do desconfinamento – a 15 de março. Isto é:

Encerramento de:

Esplanadas;

Lojas até 200 m2 com porta para a rua;

Ginásios;

Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.

Proibição de:

Feiras e mercados não alimentares;

Modalidades desportivas de baixo risco;

O que pode funcionar:

Comércio ao postigo;

Comércio automóvel e mediação imobiliário;

Salões de cabeleireiros, manicures e similares, após marcação prévia;

Estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais;

Parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer;

Bibliotecas e arquivos;

Nos concelhos de Carregal do Sal e Resende, aplicam-se as regras de nível 3, do dia 5 de abril, ou seja:

É permitido:

Funcionamento de lojas até 200 m2 com porta para a rua;

Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal)

Funcionamento de esplanadas (com a limitação máxima de 4 pessoas por mesa) até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h aos fins de semana;

Prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco;

Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

Funcionamento de ginásios sem aulas de grupo;

Funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência.

Nos concelhos de Cabeceiras de Basto e Paredes, aplicam-se as medidas de nível 2, correspondentes ao dia 19 de abril:

Permite-se a abertura de:

Todas as lojas e centros comerciais;

Restaurantes, cafés e pastelarias (com o máximo 4 pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em esplanadas), até às 22h30 nos dias de semana ou 13h nos fins-de-semana e feriados;

Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos;

Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.

É permitido:

Modalidades desportivas de médio risco;

Atividade física ao ar livre até 6 pessoas;

Realização de eventos exteriores com diminuição de lotação (5 pessoas por 100 m ²);

Casamentos e batizados com 25% de lotação.

Governo decide manter cerca sanitária em duas freguesias de Odemira

A cerca sanitária aplicada nas freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve, em Odemira, devido à incidência de covid-19, vai manter-se, mas com "condições específicas de acesso ao trabalho" a partir de segunda-feira.

Na habitual conferência de imprensa após uma reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, referiu que as duas freguesias permanecem na primeira fase do atual processo de desconfinamento no continente português, relativa a 15 de março.

"O Governo decidiu manter a cerca sanitária, considerando, no entanto, e ao contrário do que acontecia até aqui, a possibilidade de haver condições específicas de acesso ao trabalho, definidas pela senhora ministra da Saúde e pelo senhor ministro da Administração Interna, e para casos excecionais e de urgência que necessitem de entrar naquele concelho" afirmou.

Sem especificar as condições em causa, a ministra referiu que se aplicam a partir de segunda-feira, depois de o concelho de Odemira, no distrito de Beja, ter baixado o nível de incidência de covid-19.

"A verdade é que o concelho de Odemira, que já ultrapassou incidências de 1.000 [casos] por 100.000 habitantes, tem hoje pouco mais de 240 por 100.000 habitantes", indicou.

O fim da cerca sanitária, definida na semana passada, foi reivindicado já pelo município, que na quarta-feira formalizou esse pedido ao primeiro-ministro, António Costa.