O Conselho de Ministros aprovou hoje um decreto que cria as Unidades de Saúde Familiares do Modelo C que incluem os sectores privados e sociais.

Na reunião do executivo foram ainda discutidos dois diplomas vetados pelo Presidente da República relativos ao alojamento de estudantes e à reinscrição na Caixa Geral de Aposentações (CGA).

Em declarações aos jornalistas, António Leitão Amaro, Ministro da Presidência, começou o seu discurso por destacar a medida de reforço atribuída às forças de segurança, em especial, aos militares, bem como o Plano de Emergência anunciado ontem pelo SNS.

O Governo, anunciou, como já era conhecido, a aprovação de unidades de saúde locais privadas e públicas e destacou que a criação das novas 20 unidades de saúde, que vão abrir em Lisboa, em Leiria e no Algarve, é uma forma "de evitar que muitos portugueses fiquem sem médicos de família".

Já no setor da educação, Leitão Amaro anunciou o reforço de medidas para reduzir o impacto da falta de professores e evitar que os alunos, prestes a iniciar o ano letivo, fiquem sem um professor a, pelo menos, uma disciplina. "Temos de evitar que isto aconteça", disse.

Para o efeito, foi aprovado do subsídio de apoio a professores deslocados em escolas de ensino básico, que pode ir até 500 euros, bem como a professores bolseiros na área da investigação.

Adicionalmente, o Ministro da Presidência referiu que a proposta de lei para regular o reingresso de profissionais na CGA foi aprovada e que a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) foi acelerada.

Já questionado pelos jornalistas sobre a polémica do processo de privatização da TAP, o ministro limitou-se a dizer que "esse processo foi remetido para o parlamento, com a máxima naturalidade de quem sabe que não está envolvido neste processo".

No entanto, referiu que "o que se sabe daquele relatório vai, com certeza, suscitar uma grande discussão pública".

Em relação ao Orçamento do Estado de 2025 confirmou que as negociações com todos os partidos serão retomadas na próxima terça-feira. Sobre a presença ou não de alguns partidos, Leitão Amaro disse que não iria comentar, mas que está "aberto e empenhado para dialogar de forma viabilizar o OE" com todos, desde que as propostas estejam de acordo com o Governo.

Sobre a imigração, um dos temas que mais tem marcado todas as reuniões pelas divergências de opiniões entre os partidos, afirmou que em Portugal "há uma política de imigração regulada, humanista e realista".