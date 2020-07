O Governo apresentou esta segunda-feira, no Museu da Ciência Viva, em Lisboa, o programa Simplex 20-21, onde constam mais de 150 medidas para simplificar processos e modernizar os serviços da administração pública.

A apresentação contou com a presença de António Costa, que tomou palavra para recordar o papel do Estado durante a pandemia da covid-19, que teve "a vantagem de alargar o consenso social em torno da sua imprescindibilidade".

“Estes últimos meses tornaram mais visível a importância vital do Estado", começou por dizer o primeiro-ministro, recordando que "o SNS provou a sua capacidade de resposta no momento mais exigente que teve de enfrentar" e que "sem uma Segurança Social robusta", não teria sido possível "mitigar muitas necessidades que as famílias sentiram".

"Ficou muito claro como o desaparecimento da escola presencial foi dramático para as famílias, foi um enorme desafio para as crianças e os professores, e deixou visível a realidade em que, efetivamente, sem a presença das crianças nas escolas, não há condições efetivas de igualdade de oportunidades no processo de aprendizagens”, referiu Costa.

No entanto, se a pandemia significou grandes desafios, o chefe de Governo diz que esta também "revelou uma extraordinária capacidade que a nossa sociedade têm de adaptação às circunstâncias imprevistas”, considerando que qualquer estudo que tivesse sido encomendado antes da pandemia diria que a transição para o ensino digital “demoraria 15 anos” e que a adaptação para o teletrabalho “demoraria 10 anos”, sendo que, pelo contrário, "no prazo de uma semana ou duas, tivemos de reinventar a nossa forma de nos relacionarmos e de trabalhar"

"Ganhámos décadas nesta transição para a sociedade digital. Esta é uma energia que não podemos desperdiçar, temos de a saber acelerar", sublinhou Costa, acrescentando depois que existe "não só a necessidade", mas também "uma oportunidade histórica de fazer esta mudança”.

O primeiro-ministro recordou que o país deve "desejar o melhor" mas preparar-se "para o pior" quanto aos próximos meses. "Ninguém na ciência nos pode assegurar que no próximo outono ou inverno não vamos viver momentos tão ou mais difíceis como aqueles que vivemos no início de março quanto à pandemia”, disse António Costa".

Por isso mesmo, António Costa disse que cumpre ao Estado agir depressa para tornar a vida dos cidadãos e das empresas mais simples pois "a sociedade, as famílias, as pessoas não suportarão passar de novo pelo mesmo", referindo-se ao período de confinamento.

"Temos de nos adaptar e tem de ser agora. Temos algum tempo de distância para adotar as medidas necessárias e evitar o pior, o tempo não é muito, é curtíssimo, se calhar não conseguimos fazer tudo, mas vamos ter de arregaçar as mangas”, continuou o primeiro-ministro, dizendo ser necessário assegurar a "continuidade do funcionamento da sociedade, das escolas, das empresas e dos serviços de administração pública".