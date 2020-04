O recém-eleito líder do partido Trabalhista, Keir Starmer, defendeu hoje, em declarações à BBC, que as pessoas precisam “ver a luz no fim do túnel”.

Numa carta dirigida ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, designado substituto na ausência do primeiro-ministro, Boris Johnson, que se encontra em convalescença, Starmer pediu para que o plano seja publicado nos próximos dias.

“A questão que surge na quinta-feira não é se o confinamento deve ser estendido, mas como e quando pode ser aliviado e com que critérios essa decisão será tomada”, escreve Starmer, que defende que este plano deve ser examinado pelo parlamento, quando os trabalhos forem retomados a 21 de abri.

Quinta-feira é o prazo legal para a decisão ser tomada sobre o regime de confinamento, inicialmente previsto para durar três semanas, e que determina que as pessoas só devem sair de casa para comprar bens essenciais, como alimentos ou medicamentos, para fazer exercício uma vez por dia, para ajudar pessoas vulneráveis ou para trabalhar se não o puderem fazer de casa.

Um estudo de um organismo público divulgado na terça-feira estimou que um prolongamento de um confinamento por três meses, seguido por três meses de levantamento gradual das medidas, pode provocar uma redução de 13% do Produto Interno Bruno (PIB) em 2020, mais dois milhões de desempregados e um défice público de 14% do PIB.