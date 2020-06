O executivo decidiu igualmente reabrir ao público os Jardim Botânico e o Jardim da Quinta do Imperador, isentando temporariamente do pagamento as visitas a estes espaços.

O elenco do governo de madeirense de coligação PSD/CDS ainda aprovou 27 resoluções e respetivos contratos-programa de desenvolvimento desportivo, no montante global de 1,4 milhões de euros, destinados a apoiar as atividades dos clubes desportivos regionais.

Outra das deliberações foi a resolução para atribuir um auxilio anual de 500 mil euros à Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) para permitir a implementação do Sistema Regional de Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação

Entre outras decisões, o Governo da Madeira determinou também apoiar seis associações culturais da região, atribuindo-lhes um valor total de 120 mil euros.

Com base em contratos-programa, as Associação dos Amigos da Arte Inclusiva – Dançando Com a Diferença; Porta 33; Recreio Musical União da Mocidade; Associação Musical e Cultural Xarabanda; Teatro Experimental do Funchal e Teatro Feiticeiro do Norte vão receber 20 mil euros cada uma para desenvolverem as suas atividades.

O IASAUDE revelou hoje que se mantêm os 90 casos de covid-19 na Madeira, 81 dos quais são casos recuperados e nove casos ativos, que permanecem sem necessidade de cuidados hospitalares.