A informação é avançada esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias (JN) e deverá ser discutida em Conselho de Ministros durante o mês de setembro.

Em causa, diz o JN, está a necessidade de transposição para Portugal, até dezembro de 2021, de uma diretiva europeia de 2019, que prevê a proteção de pessoas que denunciem violações do direito da União Europeia.

Segundo o jornal, a ideia presente no relatório consiste na criação um diploma legal específico de proteção dos denunciantes, indo além do previsto na diretiva europeia. Desta forma, prevê-se que seja salvaguardado quem denunciar violações de direito interno português e não apenas da UE — o que tem sido já reclamado pela defesa do pirata informático Rui Pinto.

O grupo de trabalho é coordenado por Maria João Antunes, professora da Faculdade de Direito de Coimbra e ex-juíza do Tribunal Constitucional. No relatório final é sublinhada a necessidade de promover a "articulação" das regras dispersas que já existem relativas a denunciantes, com especial destaque para "o regime de proteção de testemunhas, à legislação de combate à corrupção, branqueamento de capitais e terrorismo, bem como ao código dos valores mobiliários e regime das instituições de crédito".

Outra questão abordada pelo grupo de trabalho é o incentivo e a promoção das denúncias como meio privilegiado de repressão da corrupção e crimes conexos, já que, neste tipo de criminalidade, não existe uma vítima concretamente determinada e são frequentes os pactos de silêncio (entre corruptor e corrompido), o que pode criar obstáculos à investigação.

O caso de Rui Pinto o estatuto de denunciante

O papel que o ‘hacker’ português Rui Pinto reivindica na divulgação dos negócios de Isabel dos Santos, empresária angolana e filha do ex-Presidente de Angola José Eduardo dos Santos, voltou a colocar em destaque o estatuto do denunciante.

Rui Pinto, preso preventivamente em Portugal no âmbito do caso Football Leaks, assumiu, através dos seus advogados, que entregou discos rígidos à Plataforma de Proteção de Denunciantes na África, que permitiram a recente revelação dos Luanda Leaks.

O Parlamento Europeu aprovou no ano passado uma diretiva de proteção aos denunciantes, mas a legislação ainda não foi transposta pelo Estado português.

Quando foi aprovada a diretiva europeia sobre ‘whistleblowers’?

O Parlamento Europeu aprovou por maioria, em 16 de abril de 2019, a lei para proteger denunciantes que agem em prol do interesse público na União Europeia (UE), sendo a primeira diretiva comunitária para este tipo de casos.