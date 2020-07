“A EDP anunciou o fecho da central termoelétrica de Sines até ao final do ano. A Direção Geral de Energia e Geologia terá agora seis meses para avaliar a decisão da empresa. O anúncio é uma boa notícia, mas também nos suscita inquietações”, afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, numa audição regimental, na Assembleia da República.

O governante considerou que a operação daquela central se tornou “economicamente pouco atrativa”, em resultado da diminuição da procura e do desincentivo fiscal à produção de eletricidade a partir do carvão.

Assim, a antecipação do encerramento era esperada e desejada, admitiu.

No entanto, Matos Fernandes disse que o ideal seria que o fecho da central acontecesse já com as barragens do Alto Tâmega em funcionamento e com a construção da linha de 400 quilovolt (kV) que vai ligar Ferreira do Alentejo a Tavira concluída.

O ministro do Ambiente referiu, porém, que mesmo sem estas infraestruturas a funcionarem, o sistema elétrico nacional “dispõe de redundâncias” que podem garantir o habitual abastecimento de eletricidade ao sul do país.