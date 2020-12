"O governo está ciente do panorama que enfrenta e colocará toda a ênfase, neste primeiro ano da governação, na mitigação económica e social dos efeitos da pior crise dos últimos 100 anos. Neste sentido iremos diligenciar, nas vertentes financeiras e jurídicas, o prolongamento de programas de emprego e continuar a monitorizar a evolução dos desempregados inscritos nas agências de emprego, com vista a eventuais novos apoios", declarou Duarte Freitas.

O governante falava no parlamento da região, na cidade da Horta, no terceiro e último dia de discussão do programa do executivo de coligação, formado por PSD, CDS e PPM, recém-empossado.

O secretário regional, antigo líder do PSD/Açores, informou os deputados que no, ao dia de hoje, estão inscritas 6.919 pessoas nas agências de emprego da região.

No que se refere às políticas ativas de emprego, que “entre medidas e programas totalizam 34", estas serão, "em devido tempo", reformadas no seu âmbito, "objetivando o combate à precariedade laboral, o apoio a públicos vulneráveis, a luta contra o despovoamento de algumas parcelas" das ilhas e a fixação de jovens nas suas terras.

"Na verdade, além deste objetivo, pretendemos também tornar mais inteligível o leque de programas e medidas de emprego, e melhorar a sua articulação quer com o mundo empresarial, quer com as entidades de apoio social", prosseguiu Duarte Freitas.

Será ainda promovido pelo Governo dos Açores o Fórum Regional da Qualificação Profissional, que juntará as escolas profissionais do arquipélago, "responsáveis pela educação, pela sociedade civil, desde logo, o Conselho Económico e Social, as autarquias locais e outros agentes do ecossistema da educação, formação, emprego e economia".

O PS perdeu em outubro a maioria absoluta que detinha nos Açores há 20 anos, elegendo 25 deputados.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação. A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD um acordo de incidência parlamentar com o Iniciativa Liberal (IL), somando assim o número suficiente de deputados para atingir uma maioria absoluta.

O Programa do Governo Regional está a ser discutido desde quarta-feira no parlamento açoriano e é votado hoje.