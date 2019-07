Deputados do PSD e do CDS-PP votam contra as alterações ao Serviço Nacional de Saúde durante a sessão plenária na Assembleia da República, Lisboa, 19 de julho de 2019. Os trabalhos parlamentares debruçaram-se sobre os temas saúde, trabalho, violência doméstica, violação, partos e lóbi que os deputados irão votar (170 diplomas, entre eles 19 propostas de lei) esta sexta-feira, no último dia da sessão legislativa na Assembleia da República. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Lusa