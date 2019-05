Para o dirigente sindical,"o que está em cima da mesa na Assembleia da República é mais favorável para os professores e para o país porque é mais barato este ano no seu pagamento".

"Quanto ao resto, é o que temos exigido: que os dois anos, nove meses e 18 dias seja o primeiro momento do faseamento, e é isso que vai acontecer a partir de janeiro de 2019, e que os restantes seis anos e meio sejam negociados com o futuro Governo no início da próxima legislatura, podendo ter impacto na carreira, na dispensa de vagas para o 5.º e 7.º escalões ou na aposentação".

Neste momento, acrescentou Mário Nogueira, em cima da mesa para discussão estão também critérios de verificação sobre a situação económica, que é para a concretização da recuperação do tempo que falta [seis anos e meio]".

Para o secretário-geral da Fenprof, "isso é irrelevante estar ou não estar na legislação".

"Num país onde nunca falta dinheiro para pagar os desmandos da banca, os atos danosos das PPP, a não ser para quem trabalha, diríamos que estes critérios deviam existir era para as outras coisas e não pagar a professores e a outros trabalhadores", referiu.

Mário Nogueira sublinhou ainda que os professores não desistem da luta e que não estão reféns de nenhum Governo, acusando o atual de "hipocrisia, oportunismo político e falta de vontade de resolver os problemas do país".

O parlamento aprovou na quinta-feira uma alteração ao decreto do Governo, com os votos contra do PS e o apoio de todas as outras forças políticas, estipulando que o tempo de serviço a recuperar são os nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos docentes.

Não ficou estabelecido qualquer calendário de recuperação do tempo de serviço, rejeitando as propostas do PCP e Bloco de Esquerda nesse sentido, mas foi aprovado, ainda assim, que os dois anos, nove meses e 18 dias devem ser recuperados com efeitos a janeiro de 2019.

Após uma reunião extraordinária do 'núcleo duro' do Governo, na sexta-feira de manhã, e uma audiência com o Presidente da República, à tarde, o primeiro-ministro, António Costa anunciou que comunicou a Marcelo Rebelo de Sousa que o Governo se demite caso a contabilização total do tempo de serviço dos professores for aprovada em votação final global.

