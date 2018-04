O Governo escolheu duas mulheres para administradoras não executivas da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Mary Jane Antenen e Altina Gonzalez Villamarin, disse o banco em comunicado ao mercado.

A nomeação foi feita por “deliberações unânimes por escrito” do Estado, acionista único da CGD, após “a não oposição do Banco Central Europeu quanto à avaliação da adequação dos membros propostos”, segundo a informação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com estas nomeações, passam a três as mulheres que são administradoras não executivas do banco público.

Atualmente, o Conselho de Administração da CGD é liderado por Rui Vilar, tendo Paulo Macedo como vice-presidente e presidente executivo.

Os administradores não executivos são Ana Maria Machado Fernandes, José Maria Monteiro de Azevedo Rodrigues, Alberto Souto Miranda, Hans-Helmut Kotz e João José Amaral Tomaz (este, segundo o 'site' da CGD, com suspensão do mandato por 90 dias).

Já os administradores executivos são Francisco Cary, João Paulo Tudela Martins, José António da Silva de Brito, José João Guilherme, Maria João Carioca, Nuno Alexandre de Carvalho Martins e Carlos António Torroaes Albuquerque.

Segundo informações recolhidas pela Lusa, Mary J. Antenen foi administradora no banco suiço Falcon Private Bank.

Já Altina de Fátima Sebastian Gonzalez Villamarin, professora de finanças, já esteve ligada ao Banco Caixa Geral España.

Os mandatos de Mary Jane Antenen e Altina de Fátima Sebastian Gonzalez Villamarin prolongam-se até 2020.