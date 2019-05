Numa declaração de voto hoje apresentada na sessão plenária no âmbito do debate sobre a carreira docente, o deputado André Silva lamentou que “a negociação sindical com o Governo tenha perdido a sua centralidade para o parlamento” e que o executivo “não tenha conseguido encontrar uma solução negocial que garanta a estabilidade social e laboral e cumpra os compromissos assumidos com os docentes”.

Criticou ainda a forma como a carreira dos professores foi utilizada como “arma de combate político e eleitoral entre os partidos que suportam o governo e entre o PS e os partidos da direita”, falando numa “obsoleta guerra ideológica esquerda/direita” que se sobrepôs aos interesses dos docentes e dos contribuintes.

André Silva lamentou também que o primeiro-ministro, António Costa, “não tenha conseguido garantir uma solução governativa estável no seio dos partidos que sustentam o Governo”.

Para o PAN, a aplicação dos princípios da igualdade para as carreiras, do rigor orçamental e sustentabilidade financeira e do descongelamento de salários e carreiras não estava garantida na proposta hoje votada.