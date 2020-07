Em entrevista à Lusa, Alexandra Leitão referiu que esta medida, no âmbito da Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública 2020-2023, contempla a “criação de mais 06 lojas de cidadão físicas, um aumento do número de espaços do cidadão e uma solução de unidades móveis para a baixa densidade”, com umas carrinhas que permitem levar os serviços a regiões menos habitadas. Ainda não estão fechadas as localizações.

Alexandra Leitão referiu ainda que no âmbito desta estratégia, que foi aprovada a 02 de julho e é hoje publicada em Diário da República, será implementada a reestruturação do INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas.

“O INA é uma marca importante, um serviço com enorme tradição que já deu muito à Administração Pública portuguesa, quer na formação de altos quadros quer de trabalhadores”, referiu Alexandra Leitão.

A ministra defendeu que a instituição “precisa de um novo impulso que passa por muitas coisas, mas também por uma reestruturação orgânica, que a torne mais robusta do ponto de vista da sua autonomia financeira, administrativa e científica e também na relação com as universidades, algo que esperamos que até ao fim do ano possa estar em bom andamento”.