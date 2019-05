Em declarações em plenário, antes e depois da rejeição em votação final do diploma, BE, PCP e Verdes acusaram o PSD e o CDS de terem recuado em relação às votações na especialidade, com o PS a criticar sociais-democratas e democratas-cristãos por terem tentado “enganar todos”.

“Não aprovámos as cláusulas da direita que servem apenas para enganar todos ao mesmo tempo, dizendo a uns que pagam tudo e dizendo aos outros que não custa nada”, criticou o socialista Porfírio Silva.

Em resposta às críticas dos partidos mais à esquerda, o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, afirmou: “Nós não suportamos o PS”, numa frase que pode ter o duplo sentido de apoiar em termos parlamentares, mas também de tolerar.

Esta frase levou Porfírio Silva a acusar Negrão fazer uma “proclamação de ódio” a outro grupo parlamentar e acusou-o de não defender a sua bancada.

“O que é mais espantoso neste caso é que o senhor deputado Fernando Negrão não saiba fazer respeitar a honra não só do seu grupo parlamentar, mas deste parlamento. Como dizia o seu antecessor [Hugo Soares], Rui Rio sempre que tem uma aflição culpa o grupo parlamentar, e o seu líder vem aqui defender aqueles que o humilham”, criticou.