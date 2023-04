Fernando Medina, ministro das Finanças, apresentou hoje o Programa de Estabilidade para o período 2023-2027. Um programa que vai ser enviado para a Comissão Europeia e Parlamento português, sendo debatido neste segundo no dia 26 de abril.

Falando sobre as medidas que o Governo pretende implementar nos próximos anos relativamente ao IRS, após se ter comprometido com uma estratégia de não agravamento do imposto, com o objetivo de promover "uma melhoria dos rendimentos das classes médias", Medina confirmou os trabalhos no impacto do IRS jovem, afirmando querer avaliar as alterações feitas e o seu impacto e possivelmente desenvolvê-lo.