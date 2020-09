"Nós queremos salvar a TAP, porque ela é importante para o país, [mas] não podemos ter uma TAP excessivamente maior do que as necessidades do que o país e economia hoje podem comportar", defendeu.

Em declarações aos jornalistas, em Mondim de Basto (distrito de Vila Real), à margem da inauguração de uma nova ligação rodoviária entre aquele concelho e o município vizinho de Celorico de Basto (Braga), o governante recordou que o país vive "um contexto de elevada incerteza", no qual "foi pedido um esforço a todos os portugueses para salvar a TAP".

Pedro Nuno Santos acentuou que não se pode "manter uma dimensão artificial, uma dimensão que não é economicamente viável", frisando ser esse o trabalho que o Governo está a fazer.

"O plano de reestruturação está a ser elaborado. Toda a gente está a ser ouvida para nós conseguirmos chegar a uma solução que nos ofereça viabilidade para uma companhia aérea que dá um contributo muito importante à economia nacional, que nós não podíamos desperdiçar e exigiu um esforço do Estado e de todos os portugueses", disse, quando questionado sobre a redução do quadro de trabalhadores, no contexto de reestruturação da empresa.

O ministro insistiu que é preciso "uma dimensão mínima ótima para que o modelo de negócio da TAP seja de facto viável".