A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que foi anunciada no início de setembro pelo Ministério da Justiça e esteve entretanto em consulta pública, foi aprovada em Conselho de Ministros a 18 de março e teve hoje a aprovação de " um conjunto de diplomas que desenvolvem uma série de conceitos previstos", indicou a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

"O Governo espera ter o mais amplo consenso no Parlamento para aprovar estes diplomas", considerando esta "uma matéria de interesse nacional e transversal, que diz respeito a todos os partidos", indicou a governante.

Em matérias práticas do domínio da "repressão criminal", a ministra confirmou que o Governo pretende transpor o regime de proteção de denunciantes da União Europeia para a lei nacional, estabelecendo este "obrigações da existência de canais específicos de denúncia e que proíbe actos de retaliação".

Outra alteração que Van Dunem revelou fazer parte dos planos do Governo é a refinar o mecanismo para a confissão de crimes de corrupção, pretendendo "que seja possível a dispensa da pena em determinadas condições". Referindo a necessidade de "quebrar os pactos de silêncio" assumidos entre ambas as partes que cometem crimes de corrupção, a ministra sublinhou que "não se trata de criar nada de absolutamente novo, mas sim simplificar as regras que hoje existem à dispensa e também à acumulação da pena", admitindo também a suspensão provisória do processo a quem denuncie o crime e colabore na descoberta da verdade.

Van Dunem, porém, rejeitou que estas medidas se tratem efetivamente da criação de um regime da chamada "delação premiada", defendendo que a dispensa da pena já estava prevista no Código Penal português, mas que "o processo é tão complexo que na prática não se utiliza" e que o que o Governo pretende fazer é apenas "eliminar os principais obstáculos" ao seu uso.

O Governo prevê também uma harmonização dos prazos de prescrição de 15 anos para crimes de corrupção e outros económico-financeiros cometidos por funcionários e detentores de cargos políticos.

Na fase de julgamento, o executivo pretende que se avance com "acordos sobre a pena aplicável" que permitam "uma negociação na fase de julgamento entre o arguido, o MP e o juiz" que incida sobre os limites máximos e mínimos das penas aplicadas.

Van Dunem indicou ainda a vontade do Governo de pôr fim aos mega-processos como o que se criou na Operação Marquês, sugerindo uma "intervenção no processo penal no sentido de facilitar a separação de processos e assegurar a possibilidade do MP avaliar cada uma das situações isoladamente". "Os resultados não coincidem muitas vezes com aquilo que são as expectativas" nos mega-processos, admitiu a ministra, sublinhando ainda que, sempre que possível, a autoridade judiciária deve dividir o processo.

Na vertente da prevenção, um dos diplomas prevê "um regime geral da prevenção da corrupção, que envolve quer entidades públicas, quer entidades privadas", revelou a ministra, passando existir a obrigação "de programas de cumprimento normativo".

Assim, estas médias e grandes empresas passam a ter "a ter a obrigação planos de prevenção de riscos de corrupção, a ter códigos de conduta, a ter canais para efeitos de denúncia interna e a serem responsáveis pelo cumprimento dessas normas", sendo que "violação dessas regras constitui contra-ordenação passível de coima", indicou Van Dunem.

Além disso, foi também aprovada a criação de uma entidade independente que "é responsável não só pelo acompanhamento e execução do regime geral de prevenção da corrupção, como também pela implementação da estratégia na sua dimensão preventiva e pela recolha de informação que tenha a ver com a parte repressiva".

Este mecanismo terá poderes de promoção e iniciativa, será ouvido quando necessário e terá planos de anuais e trianuais que serão "desenvolvidos em articulação com as várias áreas da governação".

O objetivo é que, através da educação e da formação preventiva, se crie "um ecossistema que seja hostil a fenómenos de natureza corruptiva", indicou a ministra.

“O Governo está fortemente empenhado neste pacote na perspetiva de criar condições efetivas, quer para a prevenção, quer para a repressão de fenómenos corruptivos" porque quer que "haja uma prevenção efetiva através do julgamento e da aplicação de sanções", indicou Van Dunem.

A ministra, todavia, admitiu que se têm assistido "a processos muito longos e a resultados que não coincidem com as expetativas", o que "gera preocupações a nível social".

Enriquecimento injustificado, a omissão que ficou nesta estratégia

Dentro do pacote de medidas de combate à corrupção ficou por figurar nesta apresentação algum tipo de proposta concreta para evitar o enriquecimento injustificado, algo que foi questionado pelos jornalistas.

Sobre a não inclusão da criminalização do enriquecimento injustificado na Estratégia, a ministra considerou que essa matéria faz parte do pacto de transparência aprovado em 2019 e que qualquer alteração à lei já existente é da responsabilidade do parlamento.

O tema tem estado na ordem do dia desde que, a 13 de abril, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses entregou aos grupos parlamentares uma proposta de alteração à lei com vista a uma "punição mais eficaz" de titulares de funções públicas, em caso de ocultação intencional de riqueza.

No preâmbulo da proposta, a ASJP refere que o objetivo é uma "punição mais eficaz do ato de ocultação intencional de riqueza adquirida no período correspondente ao exercício dos cargos previstos na LOD [Lei de Obrigações Declarativas], independentemente da licitude da sua fonte de aquisição", através da alteração de normas da referida lei que, desde 2019, abrange os magistrados judiciais.

A este respeito, a ministra lembrou que a alteração proposta pela ASJP até surgiu no âmbito do debate da estratégia de combate à corrupção do Governo, mas que "este tema nunca foi objeto" da mesma.