“Acompanharemos isso com toda a atenção e estamos em articulação com a direção do hospital”, declarou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido.

Falando aos jornalistas portugueses, em Bruxelas, no final de uma reunião extraordinária de ministros da Saúde da União Europeia sobre o surto do Covid-19, a responsável explicou que, no caso da morte após espera nas urgências, “houve já a abertura de um inquérito interno, nesta fase”.

“Depois, o encaminhamento do inquérito dependerá daquilo que, ao nível interno e a curto prazo, possa ser encontrado”, acrescentou Marta Temido.

A governante adiantou que a abertura de uma eventual investigação pelo Ministério Público “dependerá das conclusões preliminares [do inquérito interno] e poderá acontecer”.