De acordo com fonte oficial da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), à LUSA, a embarcação dará entrada em Leixões através do terminal de cruzeiros.

A APDL afirma ainda que está a “reunir todos os esforços para o sucesso da operação”. No sábado, o navio-tanque Greta K foi deslocado para águas internacionais, onde estava previsto permanecer durante três dias, disse à LUSA o comandante da Capitania do Douro e Leixões.

Segundo Silva Rocha, a embarcação foi estacionada a “cerca de 12 milhas do porto de Leixões, o correspondente a entre 16 e 17 quilómetros, com dois rebocadores portuários que o mantêm à espera de um rebocador oceânico contratado pelo armador”.

Para além de ter “maior capacidade”, chega com uma equipa que “faz a recuperação de situações muito difíceis”, acrescentou.

“O que se pretende fazer nos próximos três dias, fora das águas territoriais, é repor algumas das capacidades do navio, nomeadamente de bombagem, para depois ou em Leixões ou em Sines, ser feita a descarga da carga”, precisou então o capitão da Marinha.

Silva Rocha tinha assegurado que a embarcação só iria para o porto se estivessem “reunidas todas as capacidades de segurança e de bombagem para poder fazer a trasfega do combustível para o terminal ao lado do porto de Leixões”.

Segundo a Marinha Portuguesa, o navio tinha 19 tripulantes a bordo, todos de nacionalidade filipina, tendo 16 sido retirados nos últimos dias. A embarcação transporta “gasóleo e combustível destinado a aviões”.