“Esta greve demonstra o grande descontentamento e indignação pelo facto de as carreiras continuarem congeladas e sem resposta e por outro lado continuarmos a assistir a situações de precariedade como as que ocorrem aqui na [escola] Manuel da Maia onde contratam trabalhadores por três horas e meia para desenvolver uma atividade que é permanente”, disse

Segundo o sindicalista, na origem da greve está a “não atualização dos salários de cerca de 600 mil trabalhadores pelo décimo ano consecutivo, as carreiras bloqueadas na maior parte dos casos, as progressões longe do desejável e a falta de resposta para a aquisição de mais trabalhadores”.

Arménio Carlos lembra que esta situação é assim com os professores, com os enfermeiros com os técnicos de diagnóstico, com os funcionários judiciais.

Na opinião do secretário-geral da CGTP o problema é a “obsessão do Governo pelo défice” que está a impedir um avanço na resolução da vida dos trabalhadores.

Também o presidente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL)/FENPROF, José Alberto Marques, disse à Lusa, à porta da Escola Manuel da Maia, em Lisboa, que a adesão à greve no setor das escolas é muito elevada, o que “demonstra a insatisfação de professores e pessoal não docente”.

“Algumas escolas estão a encerradas, o que significa que os professores e pessoal não docente estão a dar uma resposta. Para além da escola Manuel da Maia, temos a fechadas escolas como a Secundária do Lumiar, Rainha D. Leonor, em Lisboa, a Romeu Correia, em Almada, e muitas mais. A grande maioria das escolas da área da Grande Lisboa estão quase todas fechadas”, disse.

José Alberto Marques lembrou que a insatisfação dos professores cresceu desde que o Presidente da República vetou no final de 2018 a solução imposta unilateralmente pelo Governo de contar cerca de três anos dos mais de nove exigidos pelos sindicatos, devolvendo o diploma ao Governo, com base na argumentação de que o Orçamento do Estado para 2019 obrigava a retomar as negociações com os professores.

“Todas as formas de luta são uma hipótese. Neste momento as pessoas estão à espera do início das negociações. Está na mão do Governo resolver este problema”, disse o presidente do SGPL.

Também Artur Sequeira, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais contou hoje à Lusa, junto à escola Manuel da Maia, que o número de adesão à greve é muito elevado, justificando com a insatisfação dos trabalhadores com as injustiças.

“Ainda não temos um número concreto sobre a adesão à greve, mas com os dados que nos têm chegado sabemos que o setor da educação e da saúde são os mais afetados, mas também temos uma grande adesão na recolha do lixo”, disse.