Num balanço feito à agência Lusa, José Abraão, da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), explicou que a paralisação “está a afetar os serviços de consultas e o apoio ao secretariado de norte a sul do país”.

O responsável adiantou que há serviços fechados, por exemplo, nos hospitais do barlavento e sotavento algarvio, em Aveiro, no Instituto Português de Oncologia e no Hospital de Santo António, no Porto, em Viana do Castelo e nos Covões, em Coimbra”.

“Nesta altura há serviços com uma adesão na ordem dos 75% e outros que estão fechados, estando garantido o funcionamento dos serviços mínimos”, acrescentou.

José Abraão disse também que a exigência destes trabalhadores passa “por uma aposta clara por parte deste Governo no que diz respeito aos recursos humanos”, mas também às profissões e às carreiras.

“Passa por uma aposta clara com carreiras novas, como os técnicos auxiliares de saúde, mas também pela revisão das carreiras dos técnicos superiores de saúde. O que se sente hoje, porque se juntou ao défice antes da crise a impossibilidade de admissão durante a crise, é que cresceu a falta de trabalhadores”, afirmou.