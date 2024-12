"A operação permitiu o resgate de 160 menores que teriam sido abusados por um membro da seita Lev Tahor", escreveu o ministro Francisco Jiménez na rede social X, após uma busca na propriedade localizada no município de Oratorio, a cerca de 60 km a sudoeste da capital, onde a seita se estabeleceu em 2016.

O procurador Dimas Jiménez declarou numa conferência de imprensa que as buscas foram realizadas por "suspeita" do crime de tráfico de pessoas, "na modalidade de gravidez forçada, maus-tratos contra menores de idade e violação"

A suposta ossada de um menor foi encontrada, acrescentou a procuradoria.

"Tolerância zero ao abuso infantil!", acrescentou o ministro, que especificou que o grupo tinha o apoio de pessoal do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS).

A seita judaica Lev Tahor estava na mira das autoridades guatemaltecas por denúncias de abuso infantil, casamentos forçados e gravidez na adolescência.

Em outubro, as autoridades realizaram uma busca para verificar a condição dos menores após uma tentativa fracassada em agosto, mas os líderes do grupo mais uma vez impediram-nos de falar com eles.

A seita, que descreveu as investigações como "perseguição religiosa", estabeleceu-se em Oratorio em 2016 depois de ser expulsa de uma aldeia indígena maia em 2014 por conflitos com moradores locais e de passar tempo num prédio na capital.

A Lev Tahor foi formada na década de 1980 e os seus membros, que usam roupas escuras e praticam uma versão ultraortodoxa do judaísmo, entraram na Guatemala em 2013.

As autoridades estimam que o grupo seria composto por 50 famílias de Guatemala, principalmente, Estados Unidos, Canadá e outros países.

Famílias pedem devolução de crianças resgatadas

Mais de 100 familiares das 160 crianças que foram resgatadas da seita judaica ultraortodoxa na Guatemala concentraram-se no domingo nos arredores de um abrigo da capital para exigir que as autoridades as devolvam.

Os familiares concentraram-se numa rua em frente à sede do chamado Centro de Atenção Especial para Crianças Alida Espanha, para onde os menores foram levados.

"Queremos que deixem sair daqui" as crianças, disse à AFP um representante dos familiares, Uriel Goldman, enquanto observava vários policias que vigiavam o local.

Segundo a Procuradoria-Geral da Nação (PGN), os membros da seita "invadiram" o centro que abrigava os menores de idade e "retiraram" vários deles, mas com a ajuda da polícia as autoridades "conseguiram localizar e proteger todos novamente".

Contudo, as pessoas que estavam perto do abrigo ajudaram os membros da seita e tentaram, em vão, impedir que os menores fossem protegidos, o que gerou confrontos, segundo um fotógrafo de AFP.

Durante a noite de domingo, a Secretaria de Assistência Social da Presidência, que coordena o abrigo, informou num comunicado, sem especificar um número, que algumas crianças "abandonaram as instalações" durante a invasão e estão a ser procuradas.

"Com isso, evitaram o processo de abrigo temporário e excepcional do qual estavam sendo beneficiários", afirmou a secretaria, que ativou um "alerta" utilizado para a busca de menores desaparecidos.

Goldman qualificou de "mentiras" as acusações contra a seita judaica ultraortodoxa.

"As autoridades fizeram uma investigação muito grande aqui na Guatemala, com informadores, dizem mentiras com denúncias falsas", assinalou Goldman.

"Há pressão de fora (para) destruir a comunidade, pedimos o apoio do mundo", afirmou o representante das famílias.